Les 2 et 3 décembre prochains, la Japan Touch, le salon de l’Asie et l’Asian Kitchen Festival vont avoir lieu à Eurexpo. Trois salons réunis en un pour les amateurs et passionnés de l’Asie. De nombreuses animations et démonstrations seront proposées. La billetterie est déjà ouverte en ligne pour participer à ces évènements.