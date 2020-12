Troisième expertise psychiatrique requise pour l’auteur de l’attaque au couteau de Villeurbanne

Une troisième expertise psychiatrique a été demandée par les juges d’instruction concernant l’auteur de l’agression au couteau à la sortie du métro Laurent Bonnevay causant 1 mort et 8 blessés, le 31 août 2019.



Mis en examen pour assassinat et tentatives d’assassinat, l’homme d’origine afghane, âgé de 34 ans, a pour le moment reçu deux expertises psychiatriques contradictoires.



En effet si la première expertise avait fait état “d’une altération du discernement” du prévenu, la seconde, établie par un spécialiste différent, évoque une “abolition de son discernement”, le rendant du même fait irresponsable et enlevant dès lors la possibilité de le traduire devant un tribunal.



Selon cette seconde expertise, l’agresseur qui serait arrivé en France en 2016 après avoir traversé l’Iran et le Pakistan, souffrirait de graves troubles schizophréniques, aggravés par un usage important de cannabis.



Les juges de l’instruction ont demandé une troisième expertise “collégiale” pour établir si oui ou non l’attaquant est passible d’une condamnation. S’il est déclaré définitivement irresponsable, seule une audience symbolique pourra avoir lieu.