Trophée des championnes : l’OL féminin lance officiellement sa saison face au PSG

L’OL et le PSG lancent officiellement leur saison ce dimanche soir (21h) à Dunkerque dans un choc désormais classique à l’occasion du Trophée des championnes. Une rencontre qui se déroulera à guichets fermés puisque les 5000 places du stade Tribut ont été vendues.



Un premier trophée sera donc mis en jeu dès ce dimanche soir entre le vainqueur de la D1 (l’OL féminin) et le vainqueur de la Coupe de France (PSG). Ce match pourrait être une première possibilité pour l’OL de prendre l’ascendant psychologique sur son ennemi juré, avant le début des hostilités en championnat et en Ligue des champions.