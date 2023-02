Troyes-OL : l’avant-match

ESTAC TROYES – OLYMPIQUE LYONNAIS, 22ème journée de Ligue 1, samedi 19h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L’OL enchaîne

C’est une rareté cette saison : l’OL enchaîne trois matchs en une semaine. Après la victoire à Ajaccio (0-2) dimanche et le nul face à Brest (0-0) mercredi, Lyon se déplace à Troyes ce samedi. Ce n’est pas un problème pour Laurent Blanc : “Quand vous n’êtes pas en lice en coupe d’Europe, le calendrier n’est sincèrement pas surchargé, même si c’est vrai qu’il est dense sur ces deux semaines”.

Pour s’imposer dans l’Aube, l’entraîneur des Gones mise sur la manière aperçue contre Brest, en dépit du match nul : “Si vous sentez le football, vous serez d’accord avec moi : en terme de jeu, j’aime mieux le match contre Brest que celui à Ajaccio. En produisant de nouveau ce type de match, je pense qu’on arrivera par concrétiser par une victoire.”

Présentation de Troyes-OL

Troyes à l’arrêt

L’ESTAC n’a plus gagné depuis sa victoire à Strasbourg (2-3) le 2 janvier. Depuis, le club de l’Aube a marqué un point sur neuf : trois défaites (OM 0-2, LOSC 5-1, TFC 4-1) entrecoupé d’un nul devant Lens (1-1) le week-end dernier.

Le groupe :

Laurent Blanc a tout son effectif à disposition, excepté Jeffinho arrivé avec une blessure à la cheville. Côté troyen, Jeff Reine–Adelaide, prêté par l’OL, ne sera pas présent en raison d’une clause qui stipule qu’il ne peut pas jouer contre l’OL.

La décla :

Laurent Blanc : “De plus en plus, l’entraîneur subit le recrutement. A l’OL, nous avons eu des échanges au sujet des critères de sélection afin de renforcer notre équipe. Il me semble que concerter l’entraîneur est le minimum syndical. Oui, à Lyon, nous avons eu des échanges.”

Le saviez-vous ?

Ce déplacement à Troyes rappellera un bon souvenir à Laurent Blanc. En mars 2016, il était à la tête du PSG, vainqueur 9-0 dans l’Aube.

La dernière fois que Laurent Blanc a affronté Troyes, il s’était imposé 9 buts à 0.



-> mars 2016, ESTAC – PSG : plus gros succès d’un club français en championnat, à égalité avec le 9-0 du PSG de Thomas Tuchel face à Guingamp, en janvier 2019. #ESTACOL pic.twitter.com/Oby0woUSuM — Data OL (@OL_Data) February 3, 2023

Plus d’infos à suivre….

