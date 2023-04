Tsonga fait visiter son “All In Country Club”

En compagnie de ses associés Thierry Ascione et Patrick Bouchet, Jo-Wilfried Tsonga a accueilli ce jeudi matin une trentaine de journalistes sur le chantier de son complexe “All In Country Club”, au sein d’OL Vallée.

Les installations offriront sur plus de trois hectares 20 cours de tennis dont huit couverts et un central de près de 1 500 places, trois terrains de Padel, une piscine semi-olympique, un espace bien-être, un espace fitness, un magasin de sport ainsi qu’un restaurant et des salles de séminaire. Le complexe sera en mesure d’accueillir en même temps sur le site près de 2 500 personnes.

#TonicSport – Jo-Wilfried #Tsonga a fait visiter ce jeudi matin aux médias le chantier de son "All In Country Club" dont l'inauguration est prévue au mois de juillet pic.twitter.com/glqKr7p1yd — Tonic Radio (@tonic_radio) April 27, 2023

“L’objectif était de créer un oasis dans OL Vallée, a expliqué l’un des associés Patrick Bouchet. J’espère qu’on a réussi ce défi”.

Le complexe accueillera aussi une Académie de tennis. De la sixième à la terminale, ce sont 68 jeunes sportifs qui pourront loger sur place tout en suivant une formation tennistique et scolaire.

L’inauguration est prévue pour juillet 2023. Le premier objectif est d’accueillir entre 1 500 et 2 500 adhérents. Le prix mensuel de l’adhésion se situera “juste en-dessous de 200 euros” selon Thierry Ascione “avec un accès illimité à toutes les offres”.

Tsonga est “fier” d’implanter un tel complexe en Province

Une journée-type pour un adhérent au All In Country Club selon Tsonga

J.H.