La Commission de discipline de la FIFA a annoncé ce lundi qu’elle avait rejeté la réclamation de la France contre le score de Tunisie-France.



La Fédération française de football (FFF) réclamait la validation du but d’Antoine Griezmann pour faire changer le score de Tunisie-France (1-0) au Mondial 2022. L’arbitre avait annulé le but après consultation de la VAR et une fois le coup de sifflet final donné.