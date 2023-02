Turquie : deux nouveaux séismes ont frappé le pays

Ce lundi 20 février, la Turquie a subi deux nouveaux séismes de magnitude 6,4 et 5,8, le tout 15 jours après avoir été touché par deux autres tremblements de terre le 6 février dernier qui ont fait plus de 41 000 victimes. Les secousses auraient été violemment ressenties de nouveau et le deuxième séisme laisserait craindre une élévation du niveau de la mer à 50 centimètres. Depuis le 6 février, le président Erdogan avait annoncé la construction de 200 000 logements de maximum trois ou quatre étages, après que 118 000 bâtiments aient été endommagés par les séismes.