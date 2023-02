Turquie-Syrie : la ville de Lyon s’engage à aider les victimes

Suite au séisme meurtrier du 6 février dernier en Turquie et en Syrie, de nombreuses villes sont venues en aide aux victimes. Avec un bilan catastrophique de 40 000 morts, 26 millions de personnes sinistrées, dont au moins cinq millions en situation de grande vulnérabilité, la Ville de Lyon s’engage elle aussi à verser une somme de 50 000€ aux associations venant en aide aux victimes.

La Ville de Lyon exprime notamment toute sa solidarité envers les victimes du séisme. Pour cela 40 000€ seront versés à Alliance Urgences, une association regroupant six ONG françaises (Action Contre la Faim, Care, Handicap International, Médecins du Monde, Plan International et Solidarités International), et 10 000€ seront versés à Roja Sor – Soleil Rouge France (antenne française du réseau du Croissant Rouge Kurde).

Si vous souhaitez également faire un don, vous pouvez visiter la page Fondation de France.