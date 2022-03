Ukraine : l’armée russe annonce qu’elle ouvrira plusieurs couloirs humanitaires

Douze jours après le début de l’invasion de l’Ukraine, la Russie annonce la mise en place de cessez-le-feu locaux pour évacuer des civils des villes ukrainiennes de Kharkhiv, Kiev, Marioupol et Soumy.



Cette décision fait suite à la demande formulée par Emmanuel Macron à Vladimir Poutine lors de leur appel téléphonique. Elle prendra effet à partir de 8h heure française ce lundi.



“Les forces russes, dans un but humanitaire, déclarent un “régime de silence” à partir de 10H00 (7H00 GMT) le 7 mars et l’ouverture de couloirs humanitaires”, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Selon l’état-major ukrainien, les forces russes concentrent leurs efforts sur Kharkiv, Tcherniguiv (nord), Soumy (nord-est) et Mykolaïev (sud) et “accumulent leurs ressources pour lancer un assaut” sur Kiev.



Dimanche soir, lors d’un entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, M. Poutine a affirmé qu’il “atteindrait ses objectifs” en Ukraine “soit par la négociation, soit par la guerre”, selon l’Elysée.