Ukraine : le prix du gaz européen atteint des sommets

Alors que des sanctions sur l’énergie russe sont discutées par les États-Unis et l’Union européenne face à l’invasion de l’Ukraine, le prix du gaz européen atteint un nouveau record historique et augmente ce lundi de 60 % à plus de 300 euros le mégawattheure.

La crainte de perturbations des exportations en provenance de Russie, qui fournit 40 % des importations de gaz européen, faisait grimper la référence du marché en Europe, le TTF – Taxe sur les transactions financières – néerlandais, à un nouveau record, à 345 euros le mégawattheure (MWh).

L’aluminium atteint la barre des 4000 dollars la tonne

Alors que le cuivre et le palladium ont touché des plafonds historiques à 10 845 dollars la tonne et 3 442,47 dollars l’once respectivement, dans le sillage des prix de l’énergie, l’aluminium dépasse pour la première fois le cap des 4 000 dollars la tonne.

La situation en Ukraine a également fait flamber l’or qui a dépassé les 2 000 dollars l’once ce lundi matin. De son côté, le baril de Brent de la mer du Nord avait frôlé les 140 dollars en début de séance asiatique, proche de son record absolu de 147,50 dollars atteint en juillet 2008. À noter que la valeur de l’or a atteint son plus haut niveau depuis septembre 2020.