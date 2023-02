Un affrontement difficile pour Grenoble au Stade des Alpes

Ce samedi après-midi, Grenoble reçoit Le Havre à l’occasion de la 25e journée de Ligue 2.

Cinquième du championnat, le GF38 reste sur une défaite à l’extérieur face à Caen 2-1. Une belle série qui s’arrête après trois victoires et un nul. L’adversaire des joueurs de Vincent Hognon sera encore plus coriace et difficile à aller chercher.

Le Havre est en bonne voie pour accéder à la Ligue 1. Avec 51 points, les joueurs de Luka Elsner, ont neuf points d’avance sur le second Bordeaux. Mieux encore, Le Havre est invaincu en championnat depuis le 6 août, soit la 2e journée.

La rencontre est à suivre à partir de 15h sur les antennes de beIN Sport.