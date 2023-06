Un ancien arbitre de Ligue 1 porte plainte pour viol suite à un match entre Grenoble et Nancy

Dans un entretien accordé à nos confrères de So Foot, l’ancien arbitre de Ligue 1 Nicolas Pottier a annoncé avoir porté plainte le 14 février dernier pour harcèlement sexuel et moral dans le cadre privé et professionnel, ainsi que pour viol contre X pour des faits datant de 2009, après un match opposant Grenoble à Nancy. Il affirme avoir été drogué avant d’être abusé sexuellement dans une chambre d’hôtel, en mentionnant la présence d’un ancien cadre de la Fédération française de football lors de la soirée. Il a profité de cette interview pour également dénoncer les pratiques dans l’arbitrage et au sein de la FFF qu’il accuse de l’avoir mis au placard en raison de son homosexualité.