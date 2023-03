Un appel à projets pour la commémoration du 80e anniversaire de la Libération

À l’occasion du 80e anniversaire de la Libération, le Département de Saône-et-Loire lance un appel à projets en 2023 et 2024 auprès des collectivités, des établissements publics et des associations pour perpétuer la mémoire des lieux et des hommes liés à cet événement. 250 000 € sont consacrés à ces initiatives.

Aide financière et accompagnement à la réalisation du projet

Si le projet est une action ponctuelle comme un spectacle, une conférence, une exposition ou un projet pédagogique, le porteur pourra bénéficier de l’aide départementale, dans la limite de 5 000 € et 25 % du montant du projet jusqu’à la fin de l’année en cours.

Si le projet est une action pérenne comme une création artistique, la restauration ou la mise en valeur d’un bâtiment, d’un monument, d’un objet, l’aménagement d’un lieu de mémoire, l’aide départementale pourra s’élever jusqu’à 80 % du montant du projet (valable 2 ans).

Les porteurs peuvent également s’appuyer sur les services départementaux qui dispensent des conseils pour concrétiser le projet (recherche de partenariat, montage du projet, mise à disposition de sources historiques, de documentation…).

Modalités

Le Département de Saône-et-Loire étudiera la demande d’aide qui pourra être déposée jusqu’en 2024. Si les conditions sont réunies, il attribuera la subvention et le label « 80e anniversaire de la Libération du territoire ».