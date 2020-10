Un appel à témoins après la disparition de Mara et Cédric

Les policiers isérois lancent un appel à témoins suite à une double disparition.

Mara aurait été aperçue à Lyon mi-août avant de disparaitre. La jeune femme de 21 ans est d’origine italienne, elle a les cheveux châtains et les yeux vert clair. Elle mesure 1m60 et “pourrait se trouver en région lyonnaise”



Son ami Cédric Vercruysse, aurait lui disparu quelques jours plus tard, le 18 août, à Grenoble. L’homme de 38 ans, a les cheveux châtains et les yeux bleus. Selon les enquêteurs, il “pourrait se trouver dans la région”

Si vous avez des informations il faut contacter le 04 16 60 40 40.

[#AppelATémoin] La jeune Mara aperçue sur #Lyon autour du 14/08/2020 a disparu. Son ami Cédric Vercruysse également disparu, aurait été aperçu le 18/08 sur #Grenoble. Pour toutes informations utiles à l'enquête, appelez le 04 76 60 40 40. Merci pour vos retweets. pic.twitter.com/6ArkZUggBI — Police nationale 38 (@PoliceNat38) October 5, 2020