Un appel à témoins après la disparition d’un ado à Grenoble

Un jeune homme de 16 ans nommé Arthur est porté disparu à Grenoble. Il n’a plus donné signe de vie depuis ce lundi. Après cette disparition inquiétante, les gendarmes de l’Isère ont lancé ce mercredi un appel à témoins.

Les militaires de la compagnie de Grenoble et de la brigade de Villard-de-Lans recherchent activement l’adolescent qui aurait été aperçu pour la dernière fois dans le secteur village Olympique.

Le jeune homme est mince et mesure 1m84, il est blond avec des cheveux mi-long. Lors de sa disparition, il portait une doudoune sans manches noire ainsi qu’un jogging de marque Lacoste bleu et jaune et des baskets Nike TN noires.

Si vous avez des informations sur sa disparition, vous pouvez contacter le service d’enquête au 04 76 95 11 23.