Un appel à témoins après la disparition d’un adolescent de 16 ans

Karim, un adolescent de 16 ans est porté disparu depuis jeudi en Isère. Le jeune homme domicilié aux Abrets-en-Dauphiné aurait quitté le domicile familial. Sa mère a signalé sa disparition samedi. Le jeune homme aurait déjà fugué il y a 3 mois, en allant dormir chez un ami avant de rentrer le lendemain, selon Le Dauphiné.

Il a quitté son domicile sans carte SIM dans son portable, ni argent ou papier d’identité. Il est parti avec des vêtements, son boîtier téléphonique ainsi qu’un chargeur.

L’adolescent a des cheveux noirs et cours, il mesure 1m80 et sa corpulence est mince. En partant, il était habillé d’un survêtement noir, avec une petite sacoche noire, un petit sac Adidas noir et des baskets noires.

Si vous l’avez vu ou avez des informations, vous pouvez contacter la Brigade de la Tour-du-Pin au 04 74 83 57 00.