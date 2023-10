Un appel à témoins après la disparition d’un septuagénaire

Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie de Saône-et-Loire.



La brigade de Louhans signale la disparition inquiétante depuis le vendredi 27 octobre, d’Antoine Direito, âgé de 73 ans, et domicilié à Sagy.



Il a quitté son domicile à bord de son véhicule, une Mercedes Classe C immatriculé : AK-665-VA de couleur bleu marine.



Au moment de sa disparition, il était vêtu d’une chemisette à manches courtes marron claire, d’un pantalon à pinces beige, d’une veste beige et de mocassins rouges. Il mesure 1m65 et est de corpulence mince.



Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la brigade de gendarmerie de Louhans au 03 85 74 32 70