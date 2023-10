Un appel à témoins après la disparition d’une adolescente

Un appel à témoins été lancé après la disparition inquiétante d’une jeune fille à Givors la semaine dernière.



Lemis n’a plus donné de signe de vie depuis le 27 septembre. Elle est susceptible de se trouver à Marseille.



La jeune fille a les cheveux longs noirs avec deux mèches blondes (coiffée en chignon). Elle a les yeux de couleur marron et mesure entre 1m70 et 1m75 et est de corpulence mince.



Si vous avez des informations vous pouvez contacter le commissariat de Givors au 04 72 49 26 50 ou appeler le 17.