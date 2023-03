‼️AVIS DE RECHERCHE ‼️

Disparition inquiétante

Clara G, 15 ans a fugué de chez ellea à Genay dimanche 26 à 14h sans téléphone, et n'a plus donné de nouvelles

Vêtue de jean, gilet noir et vert bottines noires

Si infos appelez le 1️⃣7️⃣ ou la #gendarmerie de NEUVILLE au 0478913045 pic.twitter.com/tBizEvOtCL