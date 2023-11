Un appel à témoins après une disparition inquiétante à Solaize

Un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver un homme qui a quitté son domicile de Solaize ce dimanche et n’a plus donné de nouvelles depuis.



Il est parti au volent de son Nissan Juke de couleur noir. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’une veste noire à capuche, d’un pantalon noir et de chaussures noires.



Si vous avez des informations vous pouvez contacter la gendarmerie de Saint-Symphorien-d’Ozon au 04 78 02 71 20 ou composer le 17.