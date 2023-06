Un appel à témoins lancé après la disparition d’une adolescente à Marseille

Une jeune fille de 15 ans et demi est portée disparue à Marseille depuis vendredi matin. Originaire de la cité des Rosiers et atteinte de troubles de l’orientation, l’adolescente a été vue pour la dernière fois le 16 juin entre 10h et 10h20, à la sortie du collège Henri-Wallon, dans le 14e arrondissement marseillais.

La police nationale et le parquet ont lancé un appel à témoins afin de la retrouver au plus vite. Koulthoumie est de type africain, elle est de forte corpulence et mesure 1,60m. Elle a les yeux et les cheveux noirs, et porte des tresses plaquées sur la tête.

Le jour de sa disparition, elle portait un pull noir, un jean bleu et des baskets noires. Elle avait également un sac à dos d’école noir.