Un appel à témoins lancé après la disparition d’une quinquagénaire à Saint-Etienne

La police a lancé un appel à témoins après la disparition inquiétante d’une femme âgée de 56 ans. La quinquagénaire aurait quitté son domicile situé à Saint-Etienne, le 19 avril dernier, aux alentours de 16h.



La Stéphanoise a les cheveux blonds, au carré, les yeux verts et de corpulence maigre. Elle mesure 1,60m et avait des lunettes de couleur or. Elle portait également un manteau et un jean noir. Si vous avez la moindre information, n’hésitez pas à contacter le 04 77 43 28 05 ou le 17.

