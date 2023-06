Un appel à témoins lancé suite à la disparition d’un adolescent à Charly

La gendarmerie du Rhône a lancé un appel à témoins ce mardi suite à la disparition d’un adolescent de 15 ans sur la commune de Charly. Le jeune homme prénommé Sandro Medina a quitté son domicile ce lundi à 14 heures et n’a plus donné de nouvelles depuis. Il mesure 1m87 et pèse 100 kilos. Il était vêtu au moment de sa disparition de baskets noires ainsi que d’un survêtement noir ou d’un bermuda en jean. Si vous avez des informations pouvant aider les enquêteurs, contactez le 17.