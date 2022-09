Un appel à témoins pour retrouver un quinquagénaire

Un appel à témoins a été lancé pour tenter de retrouver un quinquagénaire qui a quitté son domicile de Thurins samedi matin, et qui n’a plus été aperçu depuis.



Gilbert Février est parti à pied et sans son téléphone. Sa tenue vestimentaire était inconnue au moment de son départ, à l’exception d’une paire de baskets, et d’un sac à dos.



Si vous avez la moindre information vous pouvez contactez la gendarmerie de Vaugneray au 04 78 45 80 21.