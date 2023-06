Un appel à témoins pour retrouver une adolescente en Haute-Loire

La gendarmerie de Haute-Loire lance un appel à témoins pour retrouver Louane, 16 ans, qui n’a plus donné signe de vie depuis cinq jours. La jeune fille, placée dans une famille d’accueil de la commune de Boisset, a quitté son domicile jeudi matin, aux alentours de 7h45. Partie avec un sac à dos seulement, Louane aurait voulu rejoindre sa mère, dans le Puy-de-Dôme. Malgré cette information, les recherches entamées par les gendarmes depuis jeudi n’ont toujours rien donné…

Louane mesure 1,40 m. Elle a les cheveux longs et bruns et a été vue la dernière fois portant un jean noir ainsi qu’une veste polaire bleu foncé.

Les recherches n’aboutissent pas, la piste du stop envisagée

Si des recherches ont été menées durant toute la journée de jeudi et vendredi, le dispositif est passé à l’étape supérieure samedi matin grâce à un hélicoptère et plusieurs drones thermiques. Un grand nombre de civils ont accompagné les équipes cynophiles des pompiers de la Loire et l’association des Rangers dans les recherches.

Cependant, le dispositif a été levé aux alentours de 13h par la gendarmerie d’Yssingeaux, qui aurait reçu un témoignage d’une personne qui aurait aperçu la jeune fille vendredi soir, sur une bretelle de la RN 88, à hauteur de Monistrol-sur-Loire.

Il n’est donc pas écarté que Louane soit montée dans une voiture après avoir fait du stop, mais pour le moment, rien n’est confirmé et aucune piste n’est réellement privilégiée.

Appel à témoins à toute personne susceptible d’avoir des informations

La gendarmerie est à la recherche de toute information permettant de retracer l’itinéraire de l’adolescente. Elle invite toutes les personnes susceptibles d’avoir des informations à se rapprocher des services de gendarmerie et à contacter le 17.