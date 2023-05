Un appel à témoins pour retrouver une adolescente en Saône-et-Loire

Un appel à témoins a été lancé après la disparition d’une adolescente de 16 ans, originaire de Varennes-le-Grand.



Alyssia n’a plus donné de nouvelles depuis vendredi dernier. Elle ne s’est jamais rendue à son lycée de Chalon.

Alyssia mesure 1m50, est de corpulence forte, a les cheveux châtains foncés avec une coupe au carré et deux légères mèches rouge, a les yeux marron. Elle est porteuse de lunettes de vue rondes et dorées et d’un piercing «Industriel» en forme d’anneau à l’oreille gauche.

Tenue vestimentaire : Doudoune noire et des baskets noires. Porteuse d’un sac en toile beige.

Elle n’a pas en sa possession de téléphone ni de moyens de paiement. Elle a probablement ses papiers d’identité.

Si vous l’avez aperçue, ou si vous avez une information permettant d’aider les recherches vous pouvez contacter la Brigade de Gendarmerie de Sennecey-le-Grand au 03 85 44 81 35