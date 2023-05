Un appel à volontaires pour une étude sur l’électrosensibilité

L’ANSES (agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) recherche des personnes électrosensibles et notamment ceux qui ont choisi de s’éloigner des sources d’exposition potentielles pour une étude.

Le but de cette étude est de mieux connaître les personnes électrohypersensibles et renforcer la recherche scientifique sur cette pathologie et la prise en charge médicale.

L’étude est fondée sur 3 entretiens successifs dans un intervalle de quelques semaines : un entretien sociologique, épidémiologique et un examen médical. Les entretiens auront lieu au domicile des personnes volontaires.

L’ANSES appelle aux volontaires dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et ce sont les départements du Rhône, la Loire, et une partie des départements suivant qui sont concernés : Ain, Isère, Drôme, Ardèche, Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l’équipe de SEPIA-Santé : ehs.sepia@gmail.com ou au 07 88 49 70 73