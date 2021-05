Un automobiliste jugé à Villefranche-sur-Saône pour avoir foncé sur des pompiers en intervention

Samedi dernier, dans la nuit, alors qu’ils intervenaient pour éteindre les flammes d’un incendie de détritus, un équipage de pompiers avait failli être percuté par un véhicule qui avait foncé délibérément sur eux.



Sur les six pompiers, un s’est blessé en tombant sur le côté et s’est vu octroyer 5 jours d’incapacité totale de travail (ITT).



Un jugement en comparution immédiate



L’automobiliste avait quant à lui été identifié et devait être jugé ce mercredi en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.



En soutien à leurs collègues, les pompiers de l’unité ont manifesté devant le tribunal ce mercredi à 13h.