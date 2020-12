Un automobiliste percute une voiture en évitant un sanglier à Montanay

En tentant d’éviter un sanglier, un automobiliste a percuté une voiture ce samedi soir, aux alentours de 18h30, sur une route départementale à Montanay. Les deux conducteurs âgés de 23 et 58 ans ont été respectivement transportés aux hôpitaux de Villefranche-sur-Saône et de la Croix-Rousse. Ils présentent de légères blessures.



L’accident aurait pu être plus grave puisque le conducteur a percuté un véhicule arrivant en sens inverse. Selon Le Progrès, l’animal aurait pris la fuite à la suite de l’accident.



Quelques mètres plus loin, une autre collision entre trois véhicules est survenue au même moment. Six personnes étaient impliquées dans l’accident. Une seule d’entre elles a été transportée à l’hôpital “en urgence relative”.