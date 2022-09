Un Avignonnais réussi un Paris-Nantes en char à voile

Après les propos tenus par Christophe Galtier, entraîneur du Paris Saint-Germain, qui avait ironisé sur l’éventualité de son club de se déplacer en char à voile plutôt qu’en avion, il n’en fallait pas plus pour que Capitaine Rémi, un Avignonnais, tentent le défi. Ainsi il est parti depuis le Parc des Princes et a filé en char à voile jusqu’au stade de la Beaujoire à Nantes. Défi réussi et un beau pied de nez réalisé au coach français qui réfléchira peut être à deux fois à la prochaine occasion.