Un avion à destination de Lyon contraint de faire demi-tour

Un avion de la compagnie Tunisair, qui effectuait la liaison entre Tunis et Lyon, a été contraint de faire demi-tour, 25 minutes seulement après son décollage.



La cause de ce demi-tour : une perte de pression de la cabine. En temps normal, la pression de l’air dans l’avion est normalement maintenue mécaniquement. Celle-ci est plus élevée afin de faciliter la respiration.

Dans cette situation, la décompression peut entraîner des fortes douleurs dans les oreilles.