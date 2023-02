Un bilan mitigé pour le festival Wintower

Le festival Wintower (organisé par l’association Woodstower) a reçu 35 artistes et environ 8 000 festivaliers sur le soir des 24 et 25 février. Avec différentes scènes, dance floor mais aussi un roller disco, un corner friperie ou encore du rétro gaming, Wintower a su plaire à son public.

Cependant, une petite ombre passe sur ce tableau coloré. L’association Woodstower confie que le bilan financier de cette édition n’est pas à la hauteur de ses attentes et risque de la fragiliser. Pour espérer voir des prochaines éditions au mois de février, l’association espère un soutien plus important de la part de ses partenaires et des institutions publiques.

Le festival Woodstower, son jumeau, sera tout de même retrouvable cet été, du 23 au 27 août au Grand Parc Miribel Jonage.