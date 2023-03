Un bilan positif pour le programme d’inclusion numérique du Grand Chalon

Le dispositif de lutte contre la fracture numérique dans le territoire du Grand Chalon, lancé en 2021, s’avère plutôt positif selon l’agglomération. Au milieu de cette campagne, censée se terminer en 2026, déjà 1 422 personnes ont été accompagnées dans une initiation et une sensibilisation aux outils et usages numériques. Les habitants ont pu apprendre à gérer Parcoursup ou encore rédiger des mails à travers divers ateliers, encadrés par des conseillers municipaux.

Les actions se poursuivent donc pour cette nouvelle année. Déjà 304 ateliers collectifs et individuels sont programmés jusqu’au mois de juillet. Des mini-cycles sur trois ateliers ont également été pensés pour accompagner les plus en difficulté. Ceux-ci seront plus personnalisés et accueilleront uniquement cinq participants.

Avec ce dispositif, l’agglomération se lance un nouvel objectif : la construction et

l’animation du réseau des acteurs locaux. Celui-ci permettrait de structurer la lutte contre l’exclusion numérique.

Pour rappel, ce projet d’inclusion numérique revient à un total de 282 000 euros, dont 32 000 euros pris en charge par le Grand Chalon.