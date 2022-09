Un bon bilan touristique pour Chalon

La ville de Chalon a fait le bilan de la saison touristique. Et sur le 8 premiers mois de l’année l’office de tourisme de enregistre 20 % de visiteurs en plus.



Le nombre de nuitées est lui en hausse, il dépasse même les chiffres de 2019 à l’échelle du Grand Chalon.



Les touristes viennent essentiellement des départements limitrophes mais aussi d’Allemagne, des pays-bas et de Belgique. L’office de tourisme qui veut désormais développer les itinéraires de randonnées.