Un caniche saône-et-loirien remporte le championnat de France de beauté canin

D’après nos confrères du Journal de Saône-et-Loire, un caniche de Saône-et-Loire, et plus particulièrement de Tournus, a remporté le prix d’excellence du championnat de France de beauté canin qui avait lieu le 3 juin dernier au château de Brognon en Côte-d’Or. Au total, ce sont près de 7000 chiens qui étaient en compétition dans les différentes catégories. C’est dans la catégorie caniche jeune moyen que celui qui répond au nom de Shogun a remporté ce prix et a réussi à faire rayonner le département dans le monde canin.