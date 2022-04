Un carton, une ambiance bon enfant, des individualités au top, ce qu’il faut retenir de la victoire de l’OL contre Bordeaux (6-1)

OLYMPIQUE LYONNAIS – GIRONDINS DE BORDEAUX, 32ème journée de Ligue 1 : 6-1 (3-0). Les buteurs : Dembélé (20e, 92e) , Toko-Ekambi (26e, 68e) et Faivre (46e).

L’OL passe 8ème

Lyon a gagné deux places au classement. A six journées de la fin, l’OL accuse quatre points de retard sur Strasbourg et Monaco (5e et 6e) et cinq sur Nice (4e). Avec 18 points encore en jeu, l’équipe de Peter Bosz sait ce dont elle a besoin pour arracher une qualification européenne : réussir une série. Cela passera par une victoire à Brest mercredi et devant Montpellier samedi prochain. “Ce résultat nous rend heureux mais on est déjà focus sur le match à Brest. Après le match, tout le monde était très calme car chacun sait bien que cette victoire ne suffira pas.”

Une ambiance bon enfant

On l’écrivait ici avant le match : il vaut mieux un stade neutre qu’un stade hostile. L’OL a su se mettre dans la poche les supporters qui avaient choisi de venir en dépit de la claque reçue devant West Ham (0-3) et de la saison globalement catastrophique. Officiellement, il y avait 38 713 spectateurs présents. Ils étaient assurément beaucoup moins mais ceux qui étaient au stade ont certainement pris de plaisir que ceux qui avaient délibérément choisi de ne pas venir. A noter que le car des Lyonnais a été bloqué avant le match par les fans les plus virulents qui souhaitaient ainsi exprimer leur colère. Peter Bosz a préféré ironiser : “J’espère qu’ils ne vont pas croire que le 6-1 est grâce à cette idée-là, sinon ils vont le refaire.”

Des individualités au top

Double buteur et passeur décisif pour Faivre, le capitaine Dembélé a parfaitement entraîné ses partenaires dans son sillage. Auteurs de buts magnifiques, Toko-Ekambi (on parle évidemment de son deuxième !) et Faivre ont également fait preuve d’efficacité, une qualité très rare pour l’OL cette saison. Au milieu de terrain, le trident Thiago Mendes-Faivre-Paqueta a bien fonctionné, avec une mention pour le Brésilien dans un rôle de sentinelle qui lui convient bien. A gauche de la défense, Henrique a été plus percutant que le Emerson des dernières semaines.

Julien Huët