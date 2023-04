Un casting dans la région pour jouer avec Kad Merad

« Anthracite » une nouvelle série Netflix, va débuter son tournage en Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour le casting, on peut voir du beau monde avec : Kad Merad, Camille Lou, Noémie Schmidt et Hatik.

La série parle d’un suicide collectif des membres d’une secte qui a eu lieu en 1994 dans les Alpes. 30 ans plus tard un meurtre est commis avec les mêmes rituels de la communauté et fait remonter avec lui des sombres secrets.

Le tournage débutera le 11 mai à Lépin-le-Lac, près du lac d’Aiguebelette (Savoie). Il y aura également un tournage à Lyon et Grenoble, mais les dates ne sont pas encore fixées.

Des castings sont ouverts pour participer. Aux différents tournages :

Pour le 11 mai à Lépin-le-lac : – des hommes avec des cheveux courts et la barbe rasée, entre 25 et 50 ans sont recherchés pour jouer des gendarmes.

Pour Grenoble : – Une femme d’origine asiatique entre 55 ans et 75 ans, pour jouer la grand-mère d’un comédien. – Des infirmiers/infirmières, entre 25 ans et 60 ans. – Des pompiers ou des hommes avec les cheveux très courts, avec une barbe très courte ou sans barbe, entre 25 ans et 55 ans. – Une femme entre 20 et 40 ans écrivant très rapidement sur un clavier d’ordi (doublure comédienne).

Pour postuler, il suffit d’envoyer un mail avec des photos récentes, sa taille ainsi que son poids, sa taille de veste, pantalons, pointure, son âge, sa ville de résidence, son numéro de téléphone et si vous êtes véhiculé ou non.

Pour participer, vous pouvez cliquer ici.