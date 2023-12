Un cauchemar de plus, rien à sauver… Ce qu’il faut retenir de OM-OL (3-0)

Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais , match en retard de la 10e journée de Ligue 1 : (2-0). Buts : Vitinha (21e), Murillo (25e) et Aubameyang (55e) pour l’OM.

Un cauchemar de plus

Trimballé par une belle équipe marseillaise, l’OL a explosé à Marseille et a logiquement été battu 3-0. Lyon n’a cadré qu’un tir (une tête anecdotique de Lovren à la 78e) et ne s’est procuré aucune occasion digne de ce nom (0,20 XG). Les faillites individuelles ont été totales, excepté peut-être Nuamah, le seul offensif à provoquer un peu. Cherki a sorti un match incompréhensible et désespérant, Lacazette a été fantomatique, Lovren est dépassé…

Soirée abominable. Absolument rien à sauver. 7 points en 14 matchs. Il reste 20 journées. Il faudrait sans doute gagner un match sur deux. Comment quand tu n'en as gagné qu'un seul sur 14 ? #OMOL — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) December 6, 2023

Le maintien s’éloigne de plus en plus

Dernier avec 7 points en 14 journées, l’OL n’a plus que 20 rencontres pour sauver sa peau en Ligue 1. Si on estime qu’il faudra atteindre 35 points pour se maintenir, il faudrait pratiquement que l’OL gagne un match sur deux d’ici la fin de saison. Comment l’imaginer alors que l’OL n’en a gagné qu’un sur quatorze jusqu’à présent ?

Plus d’infos à suivre…