Un centre de tri verra le jour à Torcy

Le SMET 71 et le SYTRAVAIL ont lancé un projet de centre de tri des déchets ménagers recyclables de Torcy. L’objectif étant d’avoir la capacité de traiter plus de 30 000 tonnes par an de collecte sélective triées par près de 680 000 habitants.



Les travaux débuteront en 2024, et représentent environ 23 millions d’euros suivis d’un contrat d’exploitation de 8 ans.

Ce projet s’inscrit autour de la volonté d’une organisation du tri menée depuis plusieurs années.

Aujourd’hui, le centre de tri regroupe 3 syndicats de traitement de déchets :

– Le SMET 71 basé à Chagny, couvrant un périmètre de 450 000 habitants

– Le SYTRAIVAL, basé à Villefranche-sur-Saône, pour un périmètre de 130 000 habitants du nord de son territoire

– Le SMEVOM du Charolais-Brionnais et Autunois, basé à Digoin, couvrant un périmètre de 120 000 habitants.



En effet, ce projet a donc pour mission de trier l’ensemble des déchets recyclables du territoire afin d’améliorer le recyclage et la valorisation des déchets. À savoir que que le centre de tri fonctionnera en présence de 38 salariés dont 18 collaborateurs travaillant déjà sur le site et permettra la création d’une vingtaine d’emplois.