Un changement de rythme obligatoire pour Saint-Chamond

Ce mardi soir, Saint-Chamond affronte Antibes lors de la 18e journée de Pro B. Actuellement avant dernier au classement, les hommes d’Alain Thinet feront face au 7e du classement.

Les Couramiauds sont relégables avec de nombreux matchs se jouant à peu de choses (pas moins de 9 matchs perdus de moins de 10 points). Il s’agit de l’une des meilleures évaluation du championnat.

Offensivement en place, Saint-Chamond doit trouver les ressources pour défendre plus dur et sur l’ensemble du match. Alain Thinet cherche des solutions d’ajustement avec les petits pépins physiques de Jo Hoyaux, Mathieu Boyer et surtout la blessure de longue durée de Guillaume Boucard.

Ife Ajayi semble être l’espoir de Saint-Chamond. L’américain de 25 ans évolue à un très haut niveau depuis 7 matchs. 18,8 points de moyenne et 22.5 d’évaluation sur cette période. Mais avec quatre défaites de suite, ils vont devoir renverser cette mauvaise dynamique pour remonter dans le classement et ainsi éviter la zone rouge de relégation. L’opération maintien commence dès ce mardi soir

La rencontre est à suivre à 20h30 sur LNB TV.