Un chauffeur fume la chicha en conduisant, sa voiture prend feu

Vers 2h30 ce mardi, un conducteur a mis feu à sa voiture accidentellement. Sur la D8 à 30km de Lyon, aux Sauvages, le conducteur fumant la chicha a fait tombé le charbon à l’intérieur de son véhicule.



Paniqué, il s’est garé sur le côté de la route et s’est enfui en laissant son véhicule dans les flammes. Par la suite, un particulier a alerté les pompiers qui ont été dépêchés sur les lieux. Croisant le responsable sur le bord de la route, celui-ci a finalement fait machine arrière pour indiquer aux pompiers que le véhicule lui appartenait et qu’il ne s’agissait pas d’un acte malveillant commis par un tiers.



Les gendarmes ont eux aussi été appelés à venir sur les lieux de l’accident et ont ainsi verbalisé le conducteur pour non-respect du confinement. Si personne n’a heureusement été blessé, le véhicule a fini complètement calciné.