Un chef lyonnais participe au Bocuse d’Or Europe

C’est un Lyonnais qui représente la France lors du Bocuse d’Or Europe aujourd’hui et demain. L’objectif de Davy Tissot, qui officie les fourneaux des Saisons, restaurant gastronomique d’Ecully , sera de devenir le meilleur cuisinier d’Europe. La dernière grande étape avant le concours international, qui aura lieu l’année prochaine 2021 à l’occasion du salon international de l’hôtellerie et de la restauration et de l’alimentation.

Davy Tissot avait déjà remporté le titre de meilleur ouvrier de France en 2004, il a été formé auprès de Paul Bocuse. Tout un symbole.

Le chef lyonnais a donc pris la direction de l’Estonie. Au programme 5h35 d’épreuves pour réaliser un plateau autour de la caille d’Estonie ainsi qu’une assiette sur la thématique du poisson-chat et d’une garniture végétale. Davy Tissot commencera la compétition ce vendredi à 8h.



On connaitra les résultats ce vendredi à 16h