Un choc impossible à négliger, Nantes en tête, Lopes de retour, Blanc retrouve Paris…Tout ce qu’il faut savoir avant PSG-OL

Un choc impossible à négliger

Il faudrait vraiment que l’OL soit tombé très bas pour faire complètement l’impasse sur un choc chez le champion de France sous prétexte que ce match précède de trois jours seulement la demi-finale de coupe de France à Nantes. Même si Laurent Blanc a maintes fois déploré la programmation de ces deux affiches, il a aussi affiché son enthousiasme avant cet enchaînement : “La meilleure façon de préparer Nantes, c’est de faire quelque chose de bien à Paris. C’est une semaine excitante. On joue au football et on entraîne pour ça. “

Laurent Blanc évoque l’enchaînement PSG-Nantes

Nantes dans toutes les têtes

Joueurs, entraîneurs, supporters et observateurs sont bien conscients que le match le plus important de la semaine pour l’OL sera celui à Nantes mercredi en demi-finale de la coupe de France. Lyon jouera sa saison à la Beaujoire et Laurent Blanc ajustera ainsi en conséquence sa composition d’équipe et son coaching : “On va tenir compte de l’évolution des joueurs qui ont été blessés ou qui sont blessés. On tiendra aussi compte de l’évolution du match.” La règle des cinq changements va faciliter le travail du coach même si Blanc a répondu à cette remarque : “Encore faut-il avoir un effectif pour faire cinq changements…”

Alexandre Lacazette avant PSG-OL

Blanc retrouve Paris

C’est la première fois depuis son licenciement au printemps 2016 que Laurent Blanc va revenir au Parc des Princes. En conférence de presse, “le Président” n’a rien laissé transparaître de ses sentiments personnels : “Le côté personnel, je le garde pour moi. Et quand je veux garder quelque chose pour moi, je peux vous dire que je suis assez hermétique.” Entraîneur le plus titré de l’histoire du PSG (11 titres), il a visiblement laissé un très bon souvenir dans le club de la capitale.

Le quotidien Le Parisien-Aujourd’hui en France titrait ainsi dans son édition de samedi : “Blanc à Paris, c’était bien !”. Le journal développait : “De 2013 à 2016, l’entraîneur a laissé une trace indélébile dans l’histoire du club à travers son style de jeu et les titres remportés, malgré un bilan en demi-teinte sur la scène européenne.”

Laurent Blanc évoque ses retrouvailles avec le PSG

Lopes de retour

Absent depuis le match contre Lorient le 5 mars, Anthony Lopes n’a plus joué depuis le quart de finale de la coupe de France contre Grenoble (2-1) le 28 février. Pour Laurent Blanc, sa présence ce dimanche au Parc des Princes était indispensable dans l’optique de la demi-finale à Nantes. Aucun absent n’est à déplorer à Lyon (excepté Gusto comme prévu). Côté PSG, Ramos, Soler et Mukiele manquent à l’appel.

Le saviez-vous ?

L’OL n’a perdu qu’une fois sur huit à l’extérieur depuis la trêve coupe du monde, à Auxerre (2-1). En déplacement toutes compétitions confondues, le bilan de Lyon sur cette période est même remarquable : cinq victoires, deux nuls, une défaite. Avec 16 buts marqués, l’OL possède aussi le meilleur total en L1 sur cette période.

Julien Huët

