Un ciné-spectacle La Ferme des animaux ce mercredi dans la mairie du 6e arrondissement de Lyon

Dans le cadre de sa programmation estivale d’animations et plus particulièrement de son évènement “Tout l’monde dehors ! Partageons la culture”, la Ville de Lyon propose ce mercredi soir un ciné-spectacle La Ferme des animaux. Le rendez-vous est donné dans la cours de la mairie du 6e arrondissement de Lyon à 21h15 pour voir cette fable de George Orwell revisitée par l’Ensemble Hors-Champ composé de plusieurs musiciens et d’un comédien.