Un communiqué cinglant des supporters de l’OL

Les Bad Gones et Lyon 1950, les deux principaux groupes de supporters de l’OL, ont publié un communiqué commun visant une grande partie des joueurs et des dirigeants et dénoncer les résultats actuels de l’équipe. “Le navire coule paisiblement, personne ne montant au créneau publiquement pour défendre le club”, selon eux.



“Nous sommes loin du degré d’exigence attendu, les ambitions légitimes d’un club comme le nôtre sont noyées dans une politique sportive illisible au mépris de l’institution et de ses supporters. Le Président a longtemps su s’entourer des bonnes personnes. Pourtant, en ces temps troublés, force est de constater que le navire coule paisiblement, personne ne montant au créneau publiquement pour défendre le club. “



Pour rappel, l’OL est actuellement 8e de Ligue 1, à 12 points du podium, après 17 journées de championnat.