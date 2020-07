Un concept inédit pour la prochaine saison de Koh-Lanta

TF1 a levé le voile sur la nouvelle saison de « Koh-Lanta », qui sera diffusée à la rentrée. Intitulée “Les 4 Terres”, elle verra pour la première fois quatre équipes s’affronter, chacune représentant une « grande région » de France.

Durant le confinement, le jeu d’aventure TF1 a battu des records d’audience, avec 6,8 millions de téléspectateurs en moyenne, et jusqu’à 65% de part d’audience sur les 15-24 ans. Porté par des aventuriers comme Claude, Sam, Teheiura ou encore Ahmad, le programme compte bien réitérer ce succès avec sa prochaine saison.

Cette nouvelle saison, diffusée en septembre, a été tournée aux Fidji, comme la précédente. Concernant le déroulement des épreuves, les deux premières équipes gagneront un lot, la troisième n’aura pas de pénalité et la dernière finira sur l’îlot de l’exil. Une bande de terre en proie aux courants d’air, sans eau ni nourriture, que les aventuriers tenteront du mieux possible d’éviter. Quant à l’épreuve des poteaux tant critiquée cette année particulièrement, elle reste un pilier de la finale et aura donc lieu comme à chaque saison.