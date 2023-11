Un concert “néonazi” à Saint-Quentin-Fallavier

Entre 200 et 300 personnes ont assisté à un concert néonazi ce week-end, dans un restaurant privatisé de Saint-Quentin Fallavier. Pour rappel, les préfets de l’Isère et du Rhône avaient pris un arrêté d’interdiction afin de prévenir les “troubles à l’ordre public”.



Selon le Dauphiné, le gérant assure qu’il ne savait pas ce qui allait se dérouler dans l’établissement et condamne le rassemblement.



Les organisateurs encourent six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.