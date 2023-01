Un concours photo sur le thème de la fête foraine

Avis aux amateurs, photographe amateur ou professionnel, nous vous invitons à passer derrière l’objectif afin de mettre en valeur la fête foraine.

Diverses thématiques peuvent être abordées : l’atmosphère extravagante et ultra baroque de ce milieu, les moments de joie et de partage inhérents à ce monde magique ou encore les effets de lumières et les confiseries qui donnent des goûts et des odeurs propres à la fête foraine…

Les photographies seront évaluées sur leur valeur technique et artistique par un jury de professionnels, et 17 d’entre elles seront mises à l’honneur à l’occasion d’une exposition qui se tiendra quai des Messageries à Chalon-sur-Saône en septembre 2023.

Deux de ces clichés seront également désignés comme photographies gagnantes du concours : le premier prix sera récompensé pour l’esthétisme de la photo et le second pour l’originalité du cliché.

Le premier prix remportera deux places pour le dîner de la Paulée (valeur 220 €), le samedi 21 octobre 2023 à 20h30 et le deuxième prix recevra deux places de spectacles.