Un convoi humanitaire partira de Lyon pour l’Ukraine

Cela fait plus d’un an que l’Ukraine est en guerre avec la Russie et de nombreux pays se sont engagés pour apporter leur soutien et leur aide. Le 10 mars, un convoi humanitaire organisé par l’Association Des Convois vers l’Espoir, sera envoyé en Ukraine.

Basée à Lyon, l’Association Des Convois vers l’Espoir réalise des expéditions afin d’apporter du matériel médical.

Composé de six véhicules chargés de matériel médical d’urgence, en particulier hospitalier, et d’une ambulance, l’objectif du convoi est de livrer du matériel et de venir en aide aux blessés et aux malades afin de les transporter vers d’autres hôpitaux.

Des bénévoles partiront avec le convoi afin d’apporter de l’aide à la frontière ukrainienne. Ils reviendront le 12 mars. Il est également possible de faire un don sur le site de l’association.