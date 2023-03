Un convoi humanitaire pour l’Ukraine part de Lyon

Organisé par l’association Des Convois vers l’Espoir en partenariat avec d’autres associations rhônalpines et le Lions Club de Lyon Ouest, un convoi prend la route ce vendredi à destination de la frontière ukrainienne, à Zamosc.



Une vingtaine de bénévoles se relaieront pour un trajet de 4000 km aller-retour au cours du week-end, au volant de 6 véhicules contenant du matériel médical qui sera distribué sur place à destination d’hôpitaux et de l’association ukrainienne Yavoryna.



Une ambulance équipée, financée grâce aux dons et aux participations de diverses associations (Pharmacie Humanitaire Internationale, Lions Club, Femmes qui écrivent avec les Loups) sera également livrée et laissée aux bénévoles ukrainiens pour participer à l’évacuation des blessés et malades de l’extrême est de l’Ukraine, à Kramatorsk.